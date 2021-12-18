Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер лондонского клуба заявил, что в связи со вспышкой коронавируса он должен применять на тренировках манекены
Современный подход к проблеме
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, как борется с недостаточным количеством футболистов для тренировок:
“Три дня мы не проводили тренировок, а затем устроили занятия с 12 футболистами. Было достаточно нелегко тренироваться в таких условиях. Обычно нужно 20 игроков, и мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то”, – сказал Конте.
Отметим, что "шпоры" не играли с 5 декабря, пропустив встречу против "Ренна" в Лиге Конференций, а также два поединка АПЛ: против "Брайтона" и "Лестера". Следующий поединок “Тоттенхэма” запланирован уже на завтра, 19 декабря, с “Ливерпулем” в Лондоне.
Популярное сейчас
- Жерсон четыре подряд матча вне заявки Труа из-за дисциплины. Клуб хочет зимой попрощаться с футболистом
- Беринчик – Чаниев: Где и когда смотреть бой
- Сарри: Хочу извиниться перед болельщиками за пропущенный гол от Дженоа
- С рассрочкой выплат на 3 года. Стало известно, сколько Эвертон заплатит за Миколенко
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО