Тренер лондонского клуба заявил, что в связи со вспышкой коронавируса он должен применять на тренировках манекены

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, как борется с недостаточным количеством футболистов для тренировок:

“Три дня мы не проводили тренировок, а затем устроили занятия с 12 футболистами. Было достаточно нелегко тренироваться в таких условиях. Обычно нужно 20 игроков, и мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то”, – сказал Конте.

Отметим, что "шпоры" не играли с 5 декабря, пропустив встречу против "Ренна" в Лиге Конференций, а также два поединка АПЛ: против "Брайтона" и "Лестера". Следующий поединок “Тоттенхэма” запланирован уже на завтра, 19 декабря, с “Ливерпулем” в Лондоне.