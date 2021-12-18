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Тренер лондонского клуба заявил, что в связи со вспышкой коронавируса он должен применять на тренировках манекены

Англия
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Современный подход к проблеме

Тренер лондонского клуба заявил, что в связи со вспышкой коронавируса он должен применять на тренировках манекены

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, как борется с недостаточным количеством футболистов для тренировок:

“Три дня мы не проводили тренировок, а затем устроили занятия с 12 футболистами. Было достаточно нелегко тренироваться в таких условиях. Обычно нужно 20 игроков, и мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то”, – сказал Конте.

Отметим, что "шпоры" не играли с 5 декабря, пропустив встречу против "Ренна" в Лиге Конференций, а также два поединка АПЛ: против "Брайтона" и "Лестера". Следующий поединок “Тоттенхэма” запланирован уже на завтра, 19 декабря, с “Ливерпулем” в Лондоне.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) коронавирус
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