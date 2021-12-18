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Клопп: Невероятно, насколько агрессивны антиваксеры и как уверены во всем
Тренер поднял серьезную тему
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, насколько важна вакцинация:
"С моральной точки зрения это должно быть обязательным для каждого человека. Это вопрос убеждений. Если я делаю что-то, и это помогает окружающим меня людям, то для меня это обязательно. Но, очевидно, некоторые люди видят это по-другому.
Мне 54 года, и я действительно верю, что можно убедить людей в правильности поступков, но в этом конкретном случае я не уверен. Англия – гораздо лучшее место с точки зрения вакцинации, чем, например, Германия.
И это невероятно, насколько агрессивны антиваксеры и как уверены во всем. Они, очевидно, знают лучше, чем остальные. Это действительно сложно", – сказал 54-летний немец.
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