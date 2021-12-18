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Клопп: Невероятно, насколько агрессивны антиваксеры и как уверены во всем

Англия
(1 голосов)

Тренер поднял серьезную тему

Клопп: Невероятно, насколько агрессивны антиваксеры и как уверены во всем

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, насколько важна вакцинация:

"С моральной точки зрения это должно быть обязательным для каждого человека. Это вопрос убеждений. Если я делаю что-то, и это помогает окружающим меня людям, то для меня это обязательно. Но, очевидно, некоторые люди видят это по-другому.

Мне 54 года, и я действительно верю, что можно убедить людей в правильности поступков, но в этом конкретном случае я не уверен. Англия – гораздо лучшее место с точки зрения вакцинации, чем, например, Германия.

И это невероятно, насколько агрессивны антиваксеры и как уверены во всем. Они, очевидно, знают лучше, чем остальные. Это действительно сложно", – сказал 54-летний немец.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль коронавирус
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Источник:
Independent.co.uk

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Комментарии (6)
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trust in LFC1892 (Киев)
18.12.2021 в 15:46
Эх Юрген, вот не лез бы туда, куда лезть вовсе не обязательно... в личное пространство каждого. Сделал себе? Счастлив и доволен? Лишь бы на здоровье! А вот давать (навязывать) другим ценные советы - дурной тон. На днях услышал от одного умнейшего человека с прекрасным чувством юмора: "Те, кто привился, те не болеют. А если болеют, то нетяжело. А если тяжело, то не умирают. А если умирают, то без мучений. А если с мучениями, то, в отличие от не привившихся, попадают в рай. А если вдруг в ад, то с кондиционером.". P.S. у кого туго с юмором, с чёрным юмором, прошу понапрасну не возбуждаться.
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
18.12.2021 в 15:32
Прям как про наш форум рассказывает
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+3
0
kalan-86 (Анкара)
18.12.2021 в 16:08
:))) 100% Вон уже парочка всезнающих вирусологов -иммунологов отписалась. Секта антиваксов. Свидетели Всемирного заговора и прочей ереси.
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2021 в 15:25
У уколотых окончательно разум помутился. Хорошо, что их намного меньше, чем нормальных людей.
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0
-5
Hengehog (Харків)
18.12.2021 в 15:33
Почему Вы решили, что Вы нормальный из-за того, что не прививаетесь? В чем ненормальность тех, кто вакцинировался?
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+4
0
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trust in LFC1892 (Киев)
18.12.2021 в 15:58
Отвечу за себя. Нет ни там однозначно правых, ни там однозначно заблуждающихся. Есть масса доводов у людей, кто не хочет вакцинироваться. И многие из этих доводов отнюдь не лишены смысла, а наоборот, вполне логичны. Кроме того, не будем забывать, есть люди которые не желают вакцинироваться никогда и ни при каких. А есть и те, кто намерен сделать это тогда, когда это будет максимально безопасно, и все риски сведены к минимуму. Клопп же, видимо, считает всех невакц, тотально, идиотами. А кто уже сделал укольчик - исключительными красаучиками. Сравните с тем, как высказался Тухель по теме. Вроде была новость такая раньше на этом сайте.
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