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Стерлинг: Я достиг отметки в 100 голов в АПЛ, но хочу продолжать улучшать свои показатели

Англия
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Англичанин рад своему достижению

Стерлинг: Я достиг отметки в 100 голов в АПЛ, но хочу продолжать улучшать свои показатели

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Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг дал комментарий после своего 100-го гола в АПЛ:

"Попадание в клуб 100 – думаю, это великолепное достижение, но в 27 лет достичь можно еще многого.

Я с нетерпением жду того, что принесет следующая пара лет. Мне нужно убедиться, что я смогу поддерживать этот уровень. Сейчас я достиг отметки в 100 голов, но я хочу продолжать улучшать свои показатели, продолжать делать больше и побеждать.

Хочу подобраться как можно ближе к отметке в 200 голов! Я должен продолжать забивать по меньшей мере 18-20 голов за сезон и улучшать свои показатели. Если забивать двузначное количество мячей каждый сезон, то можно этого добиться", – сказал Стерлинг.

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В статье: Рахим Стерлинг АПЛ Манчестер Сити
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Источник:
Sky Sports

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