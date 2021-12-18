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Стерлинг: Я достиг отметки в 100 голов в АПЛ, но хочу продолжать улучшать свои показатели
Англичанин рад своему достижению
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг дал комментарий после своего 100-го гола в АПЛ:
"Попадание в клуб 100 – думаю, это великолепное достижение, но в 27 лет достичь можно еще многого.
Я с нетерпением жду того, что принесет следующая пара лет. Мне нужно убедиться, что я смогу поддерживать этот уровень. Сейчас я достиг отметки в 100 голов, но я хочу продолжать улучшать свои показатели, продолжать делать больше и побеждать.
Хочу подобраться как можно ближе к отметке в 200 голов! Я должен продолжать забивать по меньшей мере 18-20 голов за сезон и улучшать свои показатели. Если забивать двузначное количество мячей каждый сезон, то можно этого добиться", – сказал Стерлинг.
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