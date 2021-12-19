Артета: Игра с Лидсом - отличное выступление со стороны парней

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал разгромную победу над "Лидсом" в рамках 18-го тура АПЛ.

"Это было отличное выступление со стороны парней. Они выполнили план на игру против команды, с которой всегда сложно играть. Мы провели три игры за неделю, три очень физически сложные игры. Я очень доволен.