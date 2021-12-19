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Артета: Игра с Лидсом - отличное выступление со стороны парней
Коуч "пушкарей" высказался после поединка с командой Бьелсы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Это было отличное выступление со стороны парней. Они выполнили план на игру против команды, с которой всегда сложно играть. Мы провели три игры за неделю, три очень физически сложные игры. Я очень доволен.
У нас были некоторые замыслы. Думаю, игроки хорошо поняли игру. Мы были эффективны, и в первом тайме мы были очень хороши. Думаю, мы заслужили 3 победы, и мы очень довольны", – рассказал испанский наставник.
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