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Артета: Игра с Лидсом - отличное выступление со стороны парней

Англия
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Коуч "пушкарей" высказался после поединка с командой Бьелсы

Артета: Игра с Лидсом - отличное выступление со стороны парней

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал разгромную победу над "Лидсом" в рамках 18-го тура АПЛ.

"Это было отличное выступление со стороны парней. Они выполнили план на игру против команды, с которой всегда сложно играть. Мы провели три игры за неделю, три очень физически сложные игры. Я очень доволен.

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У нас были некоторые замыслы. Думаю, игроки хорошо поняли игру. Мы были эффективны, и в первом тайме мы были очень хороши. Думаю, мы заслужили 3 победы, и мы очень довольны", – рассказал испанский наставник.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Лидс Юнайтед
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Источник:
BBC

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