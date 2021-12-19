Каррагер: Если в АПЛ кто-то оторвется 6-7 очков, у остальных могут возникнуть проблемы

Экс-защитник "Ливерпуля" и футбольный эксперт Джейми Каррагер дал комментарий о том, кто выиграет АПЛ в текущем сезоне:

"Манчестер Сити" выступает невероятно. Думаю, это все еще мой фаворит.

Между "Сити" и "Ливерпулем" разрыв небольшой, но когда ты попадаешь на такой матч "горожан", то видишь, насколько они великолепны.

Я не думаю, что сейчас уже что-то решено. Еще пару недель назад "Челси" опережал "Ливерпуль" и "Ман Сити" на 4 очка. Видно, насколько быстро все может измениться. Но если кто-то оторвется 6-7 очков, у остальных могут возникнуть проблемы", – подчеркнул Каррагер.