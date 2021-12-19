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Каррагер: Если в АПЛ кто-то оторвется 6-7 очков, у остальных могут возникнуть проблемы

Англия
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Эксперт высказал свое мнение

Каррагер: Если в АПЛ кто-то оторвется 6-7 очков, у остальных могут возникнуть проблемы

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Экс-защитник "Ливерпуля" и футбольный эксперт Джейми Каррагер дал комментарий о том, кто выиграет АПЛ в текущем сезоне:

"Манчестер Сити" выступает невероятно. Думаю, это все еще мой фаворит.

Между "Сити" и "Ливерпулем" разрыв небольшой, но когда ты попадаешь на такой матч "горожан", то видишь, насколько они великолепны.

Я не думаю, что сейчас уже что-то решено. Еще пару недель назад "Челси" опережал "Ливерпуль" и "Ман Сити" на 4 очка. Видно, насколько быстро все может измениться. Но если кто-то оторвется 6-7 очков, у остальных могут возникнуть проблемы", – подчеркнул Каррагер.

"Манчестер Сити" на данный момент возглавляет таблицу АПЛ с 41 очком, "Ливерпуль" идет вторым с 40 баллами, а "Челси" пока занимает бронзовую позицию с 37 очками.

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В статье: Джейми Каррагер Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
Liverpool Echo

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