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Каррагер: Если в АПЛ кто-то оторвется 6-7 очков, у остальных могут возникнуть проблемы
Эксперт высказал свое мнение
Экс-защитник "Ливерпуля" и футбольный эксперт Джейми Каррагер дал комментарий о том, кто выиграет АПЛ в текущем сезоне:
"Манчестер Сити" выступает невероятно. Думаю, это все еще мой фаворит.
Между "Сити" и "Ливерпулем" разрыв небольшой, но когда ты попадаешь на такой матч "горожан", то видишь, насколько они великолепны.
Я не думаю, что сейчас уже что-то решено. Еще пару недель назад "Челси" опережал "Ливерпуль" и "Ман Сити" на 4 очка. Видно, насколько быстро все может измениться. Но если кто-то оторвется 6-7 очков, у остальных могут возникнуть проблемы", – подчеркнул Каррагер.
"Манчестер Сити" на данный момент возглавляет таблицу АПЛ с 41 очком, "Ливерпуль" идет вторым с 40 баллами, а "Челси" пока занимает бронзовую позицию с 37 очками.
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