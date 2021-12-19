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Канониры снова играют красиво. Лидс - Арсенал 1:4. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Лидс - Арсенал, чемпионат Англии, 18 декабря 2021

Канониры снова играют красиво. Лидс - Арсенал 1:4. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Лидс – Арсенал, которые встречались в 18-м туре английской Премьер-лиги. Команда Бьелсы ничего не смогла противопоставить натиску канониров, затерроризировавших хозяев с помощью быстрых контратак. Дубль на счету Мартинелли еще по голу забили Сака и Смит-Роу. Лидс смог ответить только пенальти от Рафиньи. Благодаря тому, что Вест Хэм и МЮ пропускали этот тур из-за вспышки коронавируса, Арсенал укрепился на четвертом месте в турнирной таблице. Лидс – 16-й.

Чемпионат Англии, 18 тур. Лидс, "Элланд Роуд"
"Лидс" – "Арсенал" 1:4
Голы: Рафинья 75 (пен.) – Мартинелли 16, Мартинелли 28, Сака 42, Смит-Роу 84

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В статье: Арсенал (Лондон) Лидс Юнайтед
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