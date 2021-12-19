Канониры снова играют красиво. Лидс - Арсенал 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лидс – Арсенал, которые встречались в 18-м туре английской Премьер-лиги. Команда Бьелсы ничего не смогла противопоставить натиску канониров, затерроризировавших хозяев с помощью быстрых контратак. Дубль на счету Мартинелли еще по голу забили Сака и Смит-Роу. Лидс смог ответить только пенальти от Рафиньи. Благодаря тому, что Вест Хэм и МЮ пропускали этот тур из-за вспышки коронавируса, Арсенал укрепился на четвертом месте в турнирной таблице. Лидс – 16-й.

Чемпионат Англии, 18 тур. Лидс, "Элланд Роуд"

"Лидс" – "Арсенал" 1:4

Голы: Рафинья 75 (пен.) – Мартинелли 16, Мартинелли 28, Сака 42, Смит-Роу 84