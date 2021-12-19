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Видаль может воссоедиеиться с Конте в Тоттенхэме

Англия
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Хороший вариант для Артуро

Видаль может воссоедиеиться с Конте в Тоттенхэме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чилийский полузащитник "Интера" Артуро Видаль может перейти в "Тоттенхэм" Антонио Конте. Игрок недоволен своей ролью в миланском клубе, так как в текущем сезоне он ни разу не вышел на поле с первых минут.

Отмечается, что в подписании игрока серьезно заинтересован наставник "шпор" Антонио Конте, с которым Артуро работал вместе много лет. Тренер уже связался с чилийцем, чтобы узнать о его планах.

Кроме этого, в услугах 34-летнего футболиста заинтересован "Фламенго". Клуб готов предложить ему контракт с высокой зарплатой, чтобы тот решился на переезд в Бразилию.

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В статье: Артуро Видаль Антонио Конте Интер (Италия) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
La Tercera

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