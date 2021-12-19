Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Определенно, вакцинация будет иметь значение при подписании новых игроков
Тренер серьезно настроен
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о том, что клуб не будет подписывать невакцинированных футболистов:
"Мы явно не близки к тому, чтобы подписать кого-то. Но да, вакцинация будет иметь значение. Определенно.
Давайте возьмем нашу ситуацию. Если игрок вообще не вакцинирован, он представляет угрозу для всех нас. Он, конечно, не хочет быть угрозой. И это совсем не значит, что он думает: "Боже мой, мне плевать на остальных". Но он все же представляет угрозу.
Поэтому мы должны найти разные варианты. Ему нужно переодеваться в отдельной раздевалке, он должен есть в другой столовой, он должен сесть в другой автобус, он должен ехать на другой машине. С организационной точки зрения это настоящий бардак.
Невероятно сложно следовать протоколам. Если кто-то заразится ковидом, и невакцинированный игрок будет рядом с ним последние четыре дня, то тот окажется в изоляции.
Если нам нужно поехать в какую-то страну на еврокубковый матч, то по возвращении ему придется самоизолироваться. Так что, конечно, это будет иметь значение.
Если нам придется делать такого рода вещи, например, строить дополнительное здание для непривитых игроков… Такого не будет. Но надеюсь, что в будущем в этом не будет необходимости. Вот и все", – сказал Юрген.
Популярное сейчас
- Дубинчак: Если меня снова вызовут в Киев, я буду делать все, чтобы проявить себя с лучшей стороны
- Беринчик прокомментировал победу над Чаниевым
- Примера. Севилья - Атлетико 2:1. Третье кряду поражение чемпиона
- С рассрочкой выплат на 3 года. Стало известно, сколько Эвертон заплатит за Миколенко
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
Новости по теме
- 12:29 Зарубежные Ливерпуль и Вест Хэм ждут? Хавбек Ювентуса может вернуться обратно в АПЛ
- 12:30 Зарубежные Не довериться легенде, использовать ее и выставить за двери – Челси возвращается к любимой схеме?
- 17:44 Прогнозы на футбол Битва амбиций. Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз центрального матча 2-го тура АПЛ