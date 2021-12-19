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АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Сити 0:4. Зинченко on fire
Великолепная доминирующая игра от "горожан"
Manchester City
Английская Премьер-лига, 18-й тур
"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Мартин Аткинсон
"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 0:4
Голы: Диаш 5, Канселу 27, Марез 63, Стерлинг 86
"Ньюкасл": Дубравка – Мерфи, Кларк, Ласселс, Ритчи – Альмирон, Хейден, Уиллок, Фрейзер – Жоэлинтон, Уилсон
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Родри, Силва – Марез, Де Брюйне, Стерлинг – Жезус
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
19.12.2021 в 17:53
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oda1979 (Запорожье)
19.12.2021 в 17:54
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