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АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Сити 0:4. Зинченко on fire

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Великолепная доминирующая игра от "горожан"

АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Сити 0:4. Зинченко on fire

Manchester City

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"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Диаш 5, Канселу 27, Марез 63, Стерлинг 86

"Ньюкасл": Дубравка – Мерфи, Кларк, Ласселс, Ритчи – Альмирон, Хейден, Уиллок, Фрейзер – Жоэлинтон, Уилсон

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Родри, Силва – Марез, Де Брюйне, Стерлинг – Жезус

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В статье: Манчестер Сити Ньюкасл Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
19.12.2021 в 17:53
Зинченко on fire - неужели хет-трик сделал?
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oda1979 (Запорожье)
19.12.2021 в 17:54
10 передач на Де Брюйне на два метра:)))
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