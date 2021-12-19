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Клопп: Переговоры о продлении контракта с Салахом идут очень хорошо
Коуч "Ливерпуля" хочет, чтобы египтянин остался
Sky Sports
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал потенциальное продление контракта "красных" с Мохамедом Салахом.
"Переговоры идут очень хорошо. Я хочу, чтобы все получилось. Но когда это произойдет, мне без разницы", – рассказал немецкий специалист.
Текущий контракт египетского вингера с мерсисайдцами действует до конца сезона 2022/2023.
В нынешней кампании АПЛ 29-летний Салах принял участие в 17 матчах и забил 15 голов.
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Источник:Sky Sports
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