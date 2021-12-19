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С участием в двух голевых атаках Зинченко. Видео голов Ньюкасл - Ман Сити 0:4
Зинченко принял участие в погроме "сорок"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 18-го тура АПЛ "Ман Сити" на выезде разгромил "Ньюкасл". Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко принял участие в двух голах команды Пепа Гвардиолы: сначала игрок сборной Украины сделал предголевой пас на гол Диашу, а во втором тайме Саша ассистировал Марезу (первая результативная передача Зинченко в текущем сезоне чемпионата Англии).
Английская Премьер-лига, 18-й тур
Голы: Диаш 5, Канселу 27, Марез 63, Стерлинг 86
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