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С участием в двух голевых атаках Зинченко. Видео голов Ньюкасл - Ман Сити 0:4

Англия
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(1 голосов)

Зинченко принял участие в погроме "сорок"

С участием в двух голевых атаках Зинченко. Видео голов Ньюкасл - Ман Сити 0:4

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 18-го тура АПЛ "Ман Сити" на выезде разгромил "Ньюкасл". Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко принял участие в двух голах команды Пепа Гвардиолы: сначала игрок сборной Украины сделал предголевой пас на гол Диашу, а во втором тайме Саша ассистировал Марезу (первая результативная передача Зинченко в текущем сезоне чемпионата Англии).

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Диаш 5, Канселу 27, Марез 63, Стерлинг 86

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В статье: Манчестер Сити Ньюкасл Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
19.12.2021 в 19:50
да Седан голевые прям через матч начал выдавать, скоро в полноценного вингера вырастет)
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