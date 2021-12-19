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Гвардиола: Первый тайм с Ньюкаслом - один из худших сезоне
Коуч "горожан" высказался после игры с "сороками"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Хороший результат, но не выступление. Нам повезло. Но в случае с первым голом "Ньюкасл" плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу. Первый тайм – один из худших в нашем исполнении в этом сезоне. Во втором мы были гораздо лучше.
Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам", – рассказал испанский наставник.
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