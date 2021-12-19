Гвардиола: Первый тайм с Ньюкаслом - один из худших сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Ньюкаслом" в матче 18-го тура АПЛ.

"Хороший результат, но не выступление. Нам повезло. Но в случае с первым голом "Ньюкасл" плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу. Первый тайм – один из худших в нашем исполнении в этом сезоне. Во втором мы были гораздо лучше.

Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам", – рассказал испанский наставник.