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Гвардиола: Первый тайм с Ньюкаслом - один из худших сезоне

Англия
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Коуч "горожан" высказался после игры с "сороками"

Гвардиола: Первый тайм с Ньюкаслом - один из худших сезоне

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Ньюкаслом" в матче 18-го тура АПЛ.

"Хороший результат, но не выступление. Нам повезло. Но в случае с первым голом "Ньюкасл" плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу. Первый тайм – один из худших в нашем исполнении в этом сезоне. Во втором мы были гораздо лучше.

Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам", – рассказал испанский наставник.

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В статье: Манчестер Сити Ньюкасл Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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