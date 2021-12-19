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Клопп: Сыграть вничью на выезде против Тоттенхэма - это нормально
Коуч мерсисайдцев высказался после игры против "шпор"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Мы играли против команды, о составе которой я не имел ни малейшего представления, учитывая ситуацию с выбывшими игроками и отсутствием тренировок. Но, не считая отсутствия Хейбьерга, команда вышла примерно та же, что и обычно.
Мы создали достаточно моментов, но они играли по системе 5-3-2, и их план заключался в том, чтобы выбивать мяч вперед, за спины наших защитников, в расчете на то, что те два парня убегут и создадут нам проблемы.
Во втором тайме мы больше ощущали на себе интенсивность игры, чем соперник. Набрать очко на выезде против "Тоттенхэма" – это нормально. Давайте работать дальше", – рассказал Клопп немецкий наставник.
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