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Клопп: Сыграть вничью на выезде против Тоттенхэма - это нормально

Англия
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Коуч мерсисайдцев высказался после игры против "шпор"

Клопп: Сыграть вничью на выезде против Тоттенхэма - это нормально

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью с лондонским "Тоттенхэмом" в матче 18-го тура АПЛ.

"Мы играли против команды, о составе которой я не имел ни малейшего представления, учитывая ситуацию с выбывшими игроками и отсутствием тренировок. Но, не считая отсутствия Хейбьерга, команда вышла примерно та же, что и обычно.

Мы создали достаточно моментов, но они играли по системе 5-3-2, и их план заключался в том, чтобы выбивать мяч вперед, за спины наших защитников, в расчете на то, что те два парня убегут и создадут нам проблемы.

Во втором тайме мы больше ощущали на себе интенсивность игры, чем соперник. Набрать очко на выезде против "Тоттенхэма" – это нормально. Давайте работать дальше", – рассказал Клопп немецкий наставник.

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В статье: Юрген Клопп Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
BBC

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