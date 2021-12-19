Конте: Я говорил, что, владея мячом, ТТХ способен создать Ливерпулю проблемы

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче 18-го тура АПЛ.

"Захватывающий матч, мы имели много возможностей для того, чтобы забить и одержать победу. Мы должны быть слегка огорчены из-за ничьей. Но, конечно, мы играли против сильного соперника.

У нас был план, и он заключался не просто в том, чтобы защищаться. Я говорил, что, владея мячом, мы способны создать "Ливерпулю" Так оно и было.

Я не хочу говорить о решении судьи. Думаю, обе команды провели хороший матч. Харри Кейн сыграл хорошо, забил жизненно важный гол и мог забить еще. Он важен для нас", – рассказал итальянец.