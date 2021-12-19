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Конте: Я говорил, что, владея мячом, ТТХ способен создать Ливерпулю проблемы
Наставник "шпор" высказался после игры с командой Клоппа
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал
"Захватывающий матч, мы имели много возможностей для того, чтобы забить и одержать победу. Мы должны быть слегка огорчены из-за ничьей. Но, конечно, мы играли против сильного соперника.
У нас был план, и он заключался не просто в том, чтобы защищаться. Я говорил, что, владея мячом, мы способны создать "Ливерпулю" Так оно и было.
Я не хочу говорить о решении судьи. Думаю, обе команды провели хороший матч. Харри Кейн сыграл хорошо, забил жизненно важный гол и мог забить еще. Он важен для нас", – рассказал итальянец.
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