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Кейн: Слегка разочарованными, что не смогли победить Ливерпуль
Гарри поделился мыслями после поединка
Faisal HQ / Автор неизвестен
Форвард лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн прокомментировал
"В целом у нас были более опасные моменты, поэтому мы возвращаемся домой слегка разочарованными из-за того, что не смогли победить.
Игра была тяжелой. Мы здорово отреагировали на отставание в счете", – рассказал нападающий.
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Источник:BBC
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