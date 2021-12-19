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Кейн: Слегка разочарованными, что не смогли победить Ливерпуль

Англия
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Гарри поделился мыслями после поединка

Кейн: Слегка разочарованными, что не смогли победить Ливерпуль

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн прокомментировал результативную ничью с "Ливерпулем" в рамках 18-го тура АПЛ.

"В целом у нас были более опасные моменты, поэтому мы возвращаемся домой слегка разочарованными из-за того, что не смогли победить.

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Игра была тяжелой. Мы здорово отреагировали на отставание в счете", – рассказал нападающий.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Гарри Кейн
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Источник:
BBC

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