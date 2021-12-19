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Вулверхэмптон - Челси 0:0. Видео обзор матча
Тухель потерял многих из-за COVID
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Пенсионери" под давлением кадровых потерь из-за коронавируса расписали нулевую ничью в гостях против "волков". После этого тура "Челси" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а "Вулверхэмптон" - 8-е.
АПЛ, 18-й тур.
Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
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