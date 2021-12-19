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Вулверхэмптон - Челси 0:0. Видео обзор матча

Англия
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Вулверхэмптон - Челси 0:0. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Пенсионери" под давлением кадровых потерь из-за коронавируса расписали нулевую ничью в гостях против "волков". После этого тура "Челси" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а "Вулверхэмптон" - 8-е.

АПЛ, 18-й тур.

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Вулверхэмптон" – "Челси" 0:0

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В статье: Вулверхэмптон Челси (Лондон)
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