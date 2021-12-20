"У меня нет проблем с судьями, только с вами!". Клопп раскритиковал арбитра после игры с Тоттенхэмом

Матч против "Тоттенхэма" выдался для "Ливерпуля" весьма непростым – красные в итоге ограничились ничьей 2:2, да еще доигрывали поединок в меньшинстве. По мнению главного тренера мерсисайдцев, причиной неудачи стала не только сильная игра соперника, но и не качественное судейство. После игры Юрген Клопп решил выяснить отношения с рефери Полом Тирни.

Встретившись с ним в центральном круге после финального свистка, немец заявил: "У меня нет проблем с судьями – только с вами!".

Клопп убежден, что арбитр должен был удалить Гарри Кейна в первом тайме за фол против Робертсона. Интересно, что сам Робертсон был удален во втором тайме после просмотра ВАР. Клопп согласен с таким решением, но не понимает, почему арбитр не стал пересматривать эпизод с Кейном. Юрген также не согласился с решением арбитра не назначить пенальти в эпизоде ​​с Диего Жотой.

Уже во время общения с журналистами Sky Sports Клопп продолжил критиковать Тирни: "Очевидно, что в этой игре было много важных моментов, но некоторые из этих вопросов лучше задать мистеру Тирни. Мы можем дать Роббо красную карточку, это не самый умный его поступок в жизни. Но определенно красная была и у Кейна".

"У нас там сидит ВАР, он снова смотрит ситуацию с Робертсоном. Ладно, он для этого здесь. Но что он делал в ситуации с Кейном? И ситуация с пенальти на Диого Жоте. Мистер Тирни сказал мне, что считает, что Диого остановился специально, потому что хотел заработать фол. Но если вы хотите пробить, вы должны остановиться, поскольку вы не можете бежать и бить одновременно. Всегда полезно, если вы сами играли футбол в прошлом. Если пересмотрите момент, где он останавливается? Я этого не понимаю!".

Добавим, ничья с Тоттенхэмом привела к тому, что Ливерпуль отстал от Манчестер Сити на три очка. Команда Гвардиолы в 18 туре разгромила "Ньюкасл" 4:0.