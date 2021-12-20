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Кавани согласовал контракт с Барселоной

Англия
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Футболист хочет уже в январе сменить клуб

Кавани согласовал контракт с Барселоной

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани в ближайшее время должен стать нападающим "Барселоны". Испанская команда уже согласовала с футболистом контракт на 1,5 года. Об этом пишет Sport.es.

34-летний Кавани должен подписать контракт с "Барселоной" в первых числах января. Сейчас уругвайский форвард ждёт расторжения соглашения с действующим клубом. "Барселона" рассматривала и других нападающих, но решила остановиться на Кавани. Это связано с тем, что уругваец был заинтересован в переходе, а также согласился на сниженное жалованье в первые полгода в клубе, чтобы "Барселона" смогла уложиться в потолок зарплат, который существует в чемпионате Испании.

В пяти матчах АПЛ нынешнего сезона уругваец отметился одним голом.

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В статье: Эдинсон Кавани Барселона Манчестер Юнайтед
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