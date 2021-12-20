Манчестер Юнайтед в ближайшее время объявит имя того, кто сменит Вудворда

Управляющий директор группы компаний "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд должен занять пост исполнительного директора "манкунианцев". Арнольд сменит исполнительного вице-президента Эда Вудворда, который останется в клубе на несколько месяцев и будет работать консультантом. Об этом сообщает Sky Sports.

Назначение Арнольда должно повлечь за собой ряд изменений в управленческой структуре английского клуба, однако глобальной реструктуризации проводиться не будет.

"Манчестер Юнайтед" в 2021 году должен провести в английской Премьер-лиге ещё два матча: с "Ньюкаслом" и "Бёрнли". Команда Ральфа Рангника занимает в турнирной таблице шестое место, сыграв 16 матчей.