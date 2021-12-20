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Манчестер Юнайтед в ближайшее время объявит имя того, кто сменит Вудворда

Англия
(1 голосов)

В клубе произойдет ряд изменений

Манчестер Юнайтед в ближайшее время объявит имя того, кто сменит Вудворда

Eurosport

Новина українською

Управляющий директор группы компаний "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд должен занять пост исполнительного директора "манкунианцев". Арнольд сменит исполнительного вице-президента Эда Вудворда, который останется в клубе на несколько месяцев и будет работать консультантом. Об этом сообщает Sky Sports.

Назначение Арнольда должно повлечь за собой ряд изменений в управленческой структуре английского клуба, однако глобальной реструктуризации проводиться не будет.

"Манчестер Юнайтед" в 2021 году должен провести в английской Премьер-лиге ещё два матча: с "Ньюкаслом" и "Бёрнли". Команда Ральфа Рангника занимает в турнирной таблице шестое место, сыграв 16 матчей.

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В статье: Манчестер Юнайтед Ричард Арнольд
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
20.12.2021 в 17:29
Лучше Глейзеров сменить на кого-то более вменяемого.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.12.2021 в 17:06
Не кури, не киряй!
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