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Защитник Манчестер Юнайтед лишен водительских прав на полгода

Англия
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Неожиданно

Защитник Манчестер Юнайтед лишен водительских прав на полгода

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака лишен права управления автомобилем на шесть месяцев. Также он оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

24-летний футболист признал свою вину в управлении автомобилем, когда он уже был лишен прав. Также у него не оказалось страховки.

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В статье: Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака
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