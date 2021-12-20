Защитник Манчестер Юнайтед лишен водительских прав на полгода

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака лишен права управления автомобилем на шесть месяцев. Также он оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

24-летний футболист признал свою вину в управлении автомобилем, когда он уже был лишен прав. Также у него не оказалось страховки.