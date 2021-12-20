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АПЛ не планирует приостанавливать чемпионат

Англия
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Туры переносить также не собираются

АПЛ не планирует приостанавливать чемпионат

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-лига не хочет приостанавливать сезон даже на тур, несмотря на множество перенесенных матчей и заболевших в командах, сообщает журналист Associated Press Роб Харрис.

BBC сообщает, что на сегодняшнем собрании клубы обсуждали ситуацию, однако голосование не проводилось. Ожидалось, что может быть принято решение о переносе 20-го тура, но лига рекомендовала клубам провести матчи, если у них есть 13 здоровых игроков и вратарь.

Таким образом, перенос 20-го тура в данный момент не планируется. Матчи 19-го тура также пройдут по расписанию.

При этом клубы и футбольные власти обсуждают отмену переигровок 3-го и 4-го раундов Кубка Англии и проведение полуфиналов Кубка лиги в формате одного матча.

Напомним, что в субботу 5 из 6 матчей АПЛ были отложены из-за вспышек коронавируса среди игроков и персонала команд.

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В статье: АПЛ BBC
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Источник:
bbc.com

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