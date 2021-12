АПЛ не планирует приостанавливать чемпионат

Премьер-лига не хочет приостанавливать сезон даже на тур, несмотря на множество перенесенных матчей и заболевших в командах, сообщает журналист Associated Press Роб Харрис.

BBC сообщает, что на сегодняшнем собрании клубы обсуждали ситуацию, однако голосование не проводилось. Ожидалось, что может быть принято решение о переносе 20-го тура, но лига рекомендовала клубам провести матчи, если у них есть 13 здоровых игроков и вратарь.

Таким образом, перенос 20-го тура в данный момент не планируется. Матчи 19-го тура также пройдут по расписанию.

При этом клубы и футбольные власти обсуждают отмену переигровок 3-го и 4-го раундов Кубка Англии и проведение полуфиналов Кубка лиги в формате одного матча.

Напомним, что в субботу 5 из 6 матчей АПЛ были отложены из-за вспышек коронавируса среди игроков и персонала команд.

