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Лукаку о расизме в адрес Компани: Нахер вас и ваши хэштеги. Переходите к реальным действиям
Лига просто опубликовала твит #SayNoToRacism
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "Челси" Ромелу Лукаку отреагировал на расизм в адрес главного тренера "Андерлехта" Венсана Компани. Болельщики "Брюгге" во время матча с "Андерлехтом" (2:2) называли Компани, его тренерский штаб и игроков обезьянами.
Лукаку осудил за пассивность бельгийскую лигу, которая опубликовала пост с хэштегом #SayNoToRacism в своем инстаграм.
"Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, ругали за цвет его кожи... Довольно!
Нахер вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям", – написал Лукаку в сторис инстаграме, обращаясь к бельгийской лиге.
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