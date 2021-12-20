Лукаку о расизме в адрес Компани: Нахер вас и ваши хэштеги. Переходите к реальным действиям

Форвард "Челси" Ромелу Лукаку отреагировал на расизм в адрес главного тренера "Андерлехта" Венсана Компани. Болельщики "Брюгге" во время матча с "Андерлехтом" (2:2) называли Компани, его тренерский штаб и игроков обезьянами.

Лукаку осудил за пассивность бельгийскую лигу, которая опубликовала пост с хэштегом #SayNoToRacism в своем инстаграм.

"Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, ругали за цвет его кожи... Довольно!

Нахер вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям", – написал Лукаку в сторис инстаграме, обращаясь к бельгийской лиге.