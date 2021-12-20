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Лукаку о расизме в адрес Компани: Нахер вас и ваши хэштеги. Переходите к реальным действиям

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Лига просто опубликовала твит #SayNoToRacism

Лукаку о расизме в адрес Компани: Нахер вас и ваши хэштеги. Переходите к реальным действиям

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "Челси" Ромелу Лукаку отреагировал на расизм в адрес главного тренера "Андерлехта" Венсана Компани. Болельщики "Брюгге" во время матча с "Андерлехтом" (2:2) называли Компани, его тренерский штаб и игроков обезьянами.

Лукаку осудил за пассивность бельгийскую лигу, которая опубликовала пост с хэштегом #SayNoToRacism в своем инстаграм.

"Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, ругали за цвет его кожи... Довольно!

Нахер вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям", – написал Лукаку в сторис инстаграме, обращаясь к бельгийской лиге.

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В статье: Венсан Компани Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Андерлехт (Брюссель)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
20.12.2021 в 20:51
В самом деле. Надо взорвать 10 школ или больниц, чтобы БЕЛЫЕ поняли, что надо отбросить хэштэги и перейти к действиям.
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