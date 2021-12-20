  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ подтвердила, что не приостановит чемпионат
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ подтвердила, что не приостановит чемпионат

Англия
(1 голосов)

Таков итог сегодняшнего собрания клубов

АПЛ подтвердила, что не приостановит чемпионат

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

АПЛ подвела итоги сегодняшнего собрания клубов: клубы и лига решили не переносить ближайшие туры чемпионата.

"У ряда клубов вспышки и проблемы с ковидом, но лига намерена следовать текущему расписанию там, где это возможно.

При этом здоровье и благополучие всех участников остается нашим приоритетом. АПЛ будет и дальше отслеживать и отражать рекомендации системы здравоохранения, всегда действуя с осторожностью.

На сегодняшней встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе адаптация процесса переноса матчей из-за ковида и штамма омикрон.

Лига подтвердила, что 92% игроков и сотрудников клубов АПЛ получили одну, две либо три дозы вакцины от коронавируса. При этом 84% игроков получили хотя бы одну дозу вакцины.

Игроки, получившие одну или две дозы, должны подождать, прежде чем получить вторую или третью дозу.

Лига будет и дальше работать с клубами в целях поощрения вакцинации, а также содействовать распространению информации о вакцинации, которую правительство направляет клубам и общественности.

Лига не будет предоставлять никаких конкретных сведений о клубах или отдельных лицах, а о темпах вакцинации среди игроков теперь будет публично сообщать в конце каждого месяца начиная с января", – говорится в заявлении АПЛ.

Напомним, что в субботу 5 из 6 матчей АПЛ были отложены из-за вспышек коронавируса среди игроков и персонала команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
premierleague.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...