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Рангник ввел на тренировках МЮ специальные часы

Англия
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Они считают время атаки команды

Рангник ввел на тренировках МЮ специальные часы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Новоиспеченный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник установил на тренировочной базе специальные часы, сообщает The Telegraph. Они используются, чтобы измерять время, за которое игроки доводят быстрые атаки до удара, а контрпрессинг – до отбора мяча.

На быструю атаку Рангник дает 10 секунд, на отбор после потери – 8.

В интервью DW’s Kickoff! Ральф объяснял: "Игроки могут слышать обратный отсчет. Они понимают, что нужно вернуть мяч за восемь секунд, а потом нанести удар в пределах десяти секунд.

Тиканье часов может раздражать на первых порах, но я заметил, что такой тип тренировок способен менять мышление игроков за считанные недели. Они адаптируются к стилю игры – действия становятся инстинктивными".

Напомним, что Ральф Рангник считается учителем и идейным вдохновителем топовых немецких тренеров: Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. В основе его стиля игры лежит интенсивный и отлаженный прессинг.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
telegraph.co.uk

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