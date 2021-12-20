Рангник ввел на тренировках МЮ специальные часы

Новоиспеченный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник установил на тренировочной базе специальные часы, сообщает The Telegraph. Они используются, чтобы измерять время, за которое игроки доводят быстрые атаки до удара, а контрпрессинг – до отбора мяча.

На быструю атаку Рангник дает 10 секунд, на отбор после потери – 8.

В интервью DW’s Kickoff! Ральф объяснял: "Игроки могут слышать обратный отсчет. Они понимают, что нужно вернуть мяч за восемь секунд, а потом нанести удар в пределах десяти секунд.

Тиканье часов может раздражать на первых порах, но я заметил, что такой тип тренировок способен менять мышление игроков за считанные недели. Они адаптируются к стилю игры – действия становятся инстинктивными".

Напомним, что Ральф Рангник считается учителем и идейным вдохновителем топовых немецких тренеров: Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. В основе его стиля игры лежит интенсивный и отлаженный прессинг.