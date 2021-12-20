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Рангник ввел на тренировках МЮ специальные часы
Они считают время атаки команды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Новоиспеченный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник установил на тренировочной базе специальные часы, сообщает The Telegraph. Они используются, чтобы измерять время, за которое игроки доводят быстрые атаки до удара, а контрпрессинг – до отбора мяча.
На быструю атаку Рангник дает 10 секунд, на отбор после потери – 8.
В интервью DW’s Kickoff! Ральф объяснял: "Игроки могут слышать обратный отсчет. Они понимают, что нужно вернуть мяч за восемь секунд, а потом нанести удар в пределах десяти секунд.
Тиканье часов может раздражать на первых порах, но я заметил, что такой тип тренировок способен менять мышление игроков за считанные недели. Они адаптируются к стилю игры – действия становятся инстинктивными".
Напомним, что Ральф Рангник считается учителем и идейным вдохновителем топовых немецких тренеров: Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. В основе его стиля игры лежит интенсивный и отлаженный прессинг.
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