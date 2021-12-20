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АПЛ поставила антирекорд по позитивным тестам на коронавирус – 90 за прошлую неделю
Всего за неделю провели 12 345 тестов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлой неделе АПЛ провела 12 345 тестов на ковид из которых 90 оказались положительными, сообщает сайт чемпионата. Это антирекорд за время всей пандемии.
Premier League reports 90 positive COVID tests last week. A new record by far.— Simon Stone (@sistoney67) December 20, 2021
Следует отметить, что две недели назад( с 6 по 12 декабря) было проведено втрое меньше тестирований(3,805), а позитивными оказались 42.
Ранее стало известно, что АПЛ не будет приостанавливать сезон в чемпионате.
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