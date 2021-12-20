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АПЛ поставила антирекорд по позитивным тестам на коронавирус – 90 за прошлую неделю

Англия
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Всего за неделю провели 12 345 тестов

АПЛ поставила антирекорд по позитивным тестам на коронавирус – 90 за прошлую неделю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На прошлой неделе АПЛ провела 12 345 тестов на ковид из которых 90 оказались положительными, сообщает сайт чемпионата. Это антирекорд за время всей пандемии.

Следует отметить, что две недели назад( с 6 по 12 декабря) было проведено втрое меньше тестирований(3,805), а позитивными оказались 42.

Ранее стало известно, что АПЛ не будет приостанавливать сезон в чемпионате.

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В статье: АПЛ
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Источник:
premierleague.com

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