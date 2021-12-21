Манчестер Юнайтед заинтересовался форвардом, которого вел Шахтер

Главной восходящей звездой в Аргентине ныне считается 21-летний форвард "Ривер Плейта" Хулиан Альварес.

В нынешнем сезоне Альварес, который может сыграть на флангах атаки, забил 24 гола и отдал 15 результативных передач в 46 матчах. Неудивительно, что он привлек внимание многих клубов. В частности, еще в ноябре была информация, что Хулиана не прочь купить донецкий "Шахтер". Впрочем, поняв, что перебить предложения европейских грандов не удастся, Дарио Срна объявил, что у горняков есть Фернандо, поэтому Альварес "Шахтеру" уже не интересен.

Теперь издание Ole сообщает, что с "Ривер Плейтом" по поводу трансфера форварда связывался "Манчестер Юнайтед". Таким образом, красные дьяволы присоединились к внушительному списку грандов, претендующих на Альвареса. В него также входят "Бавария", "Ювентус" и "Барселона".

"Ривер Плейт" между тем надеется, что Альварес согласится задержаться на Родине еще на год. Но для этого ему нужно будет подписать новое соглашение, поскольку нынешний контракт истечет в декабре 2022-го. Добавим, что transfermarkt оценивает Хулиана в 20 млн. евро. В июне он дебютировал в составе сборной Аргентины и уже успел поучаствовать в пяти поединках.