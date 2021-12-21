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Клопп избежит наказания за слова в адрес арбитра матча с Тоттенхэмом
Футбольная ассоциация Англии рассмотрела слова специалиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не понесёт наказания за свои комментарии после матча 18-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (2:2).
Футбольная ассоциация Англии рассмотрела слова немецкого специалиста, но решений о санкциях не последует, сообщает Sky Sports.
Напомним, после игры Клопп подошел к рефери Полу Тирни и сказал ему: "У меня нет проблем с судьями – только с вами!".
Во время послематчевой пресс-конференции, Юрген был не согласен с некоторыми решениями арбитра, считая, что Гарри Кейн по ходу игру должен был быть удален. Также тренер заявил, что в ворота "шпор" должен был быть назначен пенальти в эпизоде с Диего Жотой.
В следующем туре "Ливерпуль" сыграет домашний матч против "Лестера". Поединок состоится в среду, 22 декабря и начнется в 21:45.
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