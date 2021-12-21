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Марсьяль хочет продолжить карьеру в Севилье
Футболист хочет сменить клуб
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может сменить клуб в зимнее трансферное окно. По информации интернет-издания Sky Sports, француз заинтересован в переходе в "Севилью".
"Барселона" и "Ювентус" тоже хотят заполучить Марсьяля, но в "Севилье" футболист получит больше игрового времени. Все три клуба готовы арендовать Антони.
В нынешнем сезоне нападающий забил 1 гол в 7 матчах английской Премьер-лиги. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году.
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