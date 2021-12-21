Гвардиола: У Барселоны очень хороший тренер

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о ситуации в "Барселоне".

"Барселона" за последнее десятилетие выигрывала чемпионаты, кубки и выходила в полуфинал Лиги чемпионов, и нам пока не стоит нервничать. Если сейчас нам нужно страдать и переживать не лучшие времена, то мы должны пройти через это. Если мы будем терпеливыми, то наступят лучшие времена. У "Барселоны" очень хороший тренер. Мы еще не встречались с Хави лично, но он любит клуб и сумеет поднять его. Есть семена, которые принесут плоды. Когда команда начнет работать, она снова будет побеждать", - приводит слова Гвардиолы Diario Sport.

Напомним, Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонская команда трижды выигрывала чемпионат Испании и дважды — Лигу чемпионов.