Марсьяль хотел бы перейти в Севилью

Нападающий Антони Марсьяль может покинуть "Манчестер Юнайтед" зимой. Француз хотел бы присоединится к "Севилье", сообщает Sky Sports.

Сообщается, что интерес к форварду также проявляют "Барселона" и "Ювентус". Все три клуба хотят сначала взять Марсьяля в аренду.

Форвард ожидает, что в "Севилье" будет чаще выходить на поле. В ближайшие дни Марсьяль проведет переговоры с тренером "МЮ" Ральфом Рангником.

Срок действующего контракта Марсьяля с "Юнайтед" истекает в 2024 году. В соглашение включена опция продления еще на год.

В этом сезоне он появлялся на поле в футболке "МЮ" 10 раз и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает Француза в 35 миллионов евро.