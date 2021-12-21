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Марсьяль хотел бы перейти в Севилью

Англия
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"Барселона" и "Ювентус" также следят за игроком

Марсьяль хотел бы перейти в Севилью

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий Антони Марсьяль может покинуть "Манчестер Юнайтед" зимой. Француз хотел бы присоединится к "Севилье", сообщает Sky Sports.

Сообщается, что интерес к форварду также проявляют "Барселона" и "Ювентус". Все три клуба хотят сначала взять Марсьяля в аренду.

Форвард ожидает, что в "Севилье" будет чаще выходить на поле. В ближайшие дни Марсьяль проведет переговоры с тренером "МЮ" Ральфом Рангником.

Срок действующего контракта Марсьяля с "Юнайтед" истекает в 2024 году. В соглашение включена опция продления еще на год.

В этом сезоне он появлялся на поле в футболке "МЮ" 10 раз и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает Француза в 35 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Севилья Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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Источник:
skysports.com

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