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Рангник пригласит в Манчестер Юнайтед аналитика Локомотива

Англия
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Эван Шарп пополнит тренерский штаб "красных дьяволов"

Рангник пригласит в Манчестер Юнайтед аналитика Локомотива

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Аналитик "Локомотива" Эван Шарп пополнит тренерский штаб Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Sky Sports.

29-летний англичанин станет ассистентом Рангника, который ранее возглавлял отдел спорта и развития в московском клубе.

По данным источника, Рангник решил позвать Шарпа к себе после того, как Киран Маккенна покинул "красных дьяволов" ради работы в "Ипсвиче".

Эван Шарп работает в стане "железнодорожников" с ноября нынешнего года. До этого он также трудился в "Торонто" и "Нью-Йорк Ред Буллз".

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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