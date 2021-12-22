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Рангник пригласит в Манчестер Юнайтед аналитика Локомотива
Эван Шарп пополнит тренерский штаб "красных дьяволов"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Аналитик "Локомотива" Эван Шарп пополнит тренерский штаб Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Sky Sports.
29-летний англичанин станет ассистентом Рангника, который ранее возглавлял отдел спорта и развития в московском клубе.
По данным источника, Рангник решил позвать Шарпа к себе после того, как Киран Маккенна покинул "красных дьяволов" ради работы в "Ипсвиче".
Эван Шарп работает в стане "железнодорожников" с ноября нынешнего года. До этого он также трудился в "Торонто" и "Нью-Йорк Ред Буллз".
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