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Преодолели болезнь. Все игроки Тоттенхэма сдали отрицательный тест на COVID-19

Англия
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Преодолели болезнь. Все игроки Тоттенхэма сдали отрицательный тест на COVID-19

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Тоттенхэм", который первым пострадал в английской Премьер-лиги от новой волны COVID-19, оправился после случившегося. Ранее команде присудили техническое поражение в матче с "Ренном" и они вылетели из Лиги конференций.

О том, какая сейчас ситуации в команде рассказал главный тренер "шпор" Антонио Конте.

"Все игроки сдали отрицательный тест на Covid-19. Это хорошие новости. Конечно, вы понимаете, что нужно некоторое время для подготовки, потому что мои подопечные находятся не в лучших физических кондициях.

Но, я радуюсь, что теперь хотя бы могу на них рассчитывать", - цитирует Конте инсайдер Бен Диннери.

Напомним, ранее также были перенесены несколько матчей команды. Сегодня, 22 декабря лондонцы сыграют с "Вест Хэмом" в рамках четвертьфинального матча Кубка английской лиги.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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