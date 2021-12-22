​Бенжамену Менди предъявлено очередное обвинение в изнасиловании

Защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди обвинили еще в одном случае изнасилования.

В общей сложности он стал обвиняемым уже в семи эпизодах изнасилования. Также среди его проступков значится одно сексуальное домогательство.

27-летний француз находится под стражей с августа нынешнего года. Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.

Менди защищает цвета "Манчестер Сити" с 2017 года. С тех пор он провел за клуб 75 матчей во всех турнирах и выполнил 12 результативных передач.