Маунт: В этом сезоне в Челси чувствуют, что у нас есть реальные шансы на титул

Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт оценил шансы лондонской команды побороться за титул АПЛ.

"Мы были на первом месте, сыграли несколько матчей вничью и опустились на третье. Это демонстрирует, что если терять очки, гонка может закончиться очень быстро.

Титул всегда был нашей целью, мы хотим его взять. В этом сезоне мы чувствуем сильнее, чем когда-либо, что у нас есть реальный шанс на победу. Но мы должны оставаться скромными и сфокусированными. Должны продолжать хорошо выполнять базовые аспекты", – цитирует Маунта Sky Sports.

После 18 туров "Челси" идёт на третьем месте в АПЛ, набрав 38 очков.