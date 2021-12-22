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Маунт: В этом сезоне в Челси чувствуют, что у нас есть реальные шансы на титул
Главное не упустить этот шанс
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт оценил шансы лондонской команды побороться за титул АПЛ.
"Мы были на первом месте, сыграли несколько матчей вничью и опустились на третье. Это демонстрирует, что если терять очки, гонка может закончиться очень быстро.
Титул всегда был нашей целью, мы хотим его взять. В этом сезоне мы чувствуем сильнее, чем когда-либо, что у нас есть реальный шанс на победу. Но мы должны оставаться скромными и сфокусированными. Должны продолжать хорошо выполнять базовые аспекты", – цитирует Маунта Sky Sports.
После 18 туров "Челси" идёт на третьем месте в АПЛ, набрав 38 очков.
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