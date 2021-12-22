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Спонсорские сделки клубов АПЛ на сумму более одного миллиона фунтов будут проходить обязательную проверку

Англия
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Сделки могут быть искусственно завышены

Спонсорские сделки клубов АПЛ на сумму более одного миллиона фунтов будут проходить обязательную проверку

Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен

Новина українською

АПЛ ввела новые финансовые правила чемпионата, пишет The Times.

По информации источника, спонсорские сделки клубов АПЛ на сумму более одного миллиона фунтов будут проходить обязательную проверку.

Это мера была принята для того, чтобы клубы Премьер-лиги не получали дополнительные средства от спонсоров, связанных с руководством клубов. Независимая фирма будет определять, не была ли сумма сделки искусственно завышена.

7 октября PIF договорился о приобретении "Ньюкасла" за 300 миллионов фунтов.

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В статье: АПЛ
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