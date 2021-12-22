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Тухель: Мы не можем заставлять людей вакцинироваться
Тренер не желает в этом участвовать
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о своем отношении к футболистам, которые не привились от коронавируса.
"Мы не можем заставлять людей вакцинироваться. Я не хочу участвовать в охоте на непривитых. Это выбор каждого. У футболиста может быть свое мнение. Я принял решение за себя и вакцинировался. Но я не эксперт и не тот, кто должен это комментировать", — приводит слова Тухеля Daily Mail.
Ранее, некоторые клубы АПЛ хотели, чтобы непривитые футболисты тренировались и ездили на матчи отдельно.
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