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Тухель: Мы не можем заставлять людей вакцинироваться

Англия
(1 голосов)

Тренер не желает в этом участвовать

Тухель: Мы не можем заставлять людей вакцинироваться

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о своем отношении к футболистам, которые не привились от коронавируса.

"Мы не можем заставлять людей вакцинироваться. Я не хочу участвовать в охоте на непривитых. Это выбор каждого. У футболиста может быть свое мнение. Я принял решение за себя и вакцинировался. Но я не эксперт и не тот, кто должен это комментировать", — приводит слова Тухеля Daily Mail.

Ранее, некоторые клубы АПЛ хотели, чтобы непривитые футболисты тренировались и ездили на матчи отдельно.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
22.12.2021 в 18:01
Клопп : я не понял, а что так можно было ?!
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