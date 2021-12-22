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КЛ. Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1. Выжать максимум 

Англия
(1 голосов)

Шпоры выбивают хаммерс из Кубка лиги 

КЛ. Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1. Выжать максимум 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок английской лиги, четвертьфинал. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Вест Хэм” 2:1

Голы: Бергвейн 29, Моура 34 – Боуэн 32

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Доэрти (Эмерсон 83), Хейбьерг, Скипп (Деле Алли 77), Регилон (Танганга 83) – Моура (Уинкс 61), Бергвейн (Сон 61) – Кейн

“Вест Хэм”: Ареоля – Диоп, Доусон, Джонсон – Масуаку, Райс, Соучек, Эшби (Ярмоленко 80) – Лансини (Форнальс 68), Влашич (Бенрахма 68) – Боуэн

Предупреждение: Боуэн 37

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В статье: Кубок английской лиги Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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