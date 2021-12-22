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КЛ. Ливерпуль в серии пенальти проходит Лестер после 3:3 в основное время
Удивительный камбек от "мерсисайдцев"
Твіттер Ліверпуля/Автор невідомий
Кубок английской лиги, 1/4 финала
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Эндрю Медли
"Ливерпуль" - "Лестер" 3:3 (по пен. 5:4
Голы: Окслейд-Чемберлен 19, Жота 68, Минамино 90+3 – Варди 9, 13, Мэддисон 33
"Ливерпуль": Келлехер – Брэдли (Жота 46), Гомес, Куметио (Конате 46), Цимикас (Бек 80) – Хендерсон (Кейта 59), Мортон (Милнер 46), Окслейд-Чемберлен – Минамино, Фирмино, Уильямс
"Лестер": Шмайхель – Перейра (Олбрайтон 42), Союнчу (Вестергорд 60), Сумаре, Томас – Тилеманс, Ндиди – Мэддисон, Дьюсбери-Холл (Бертранд 60), Дака (Ихеаначо 55) – Варди
Предупреждения: Мортон 10 – Мэддисон 74, Томас 89
Незабитые пенальти в послематчевой серии: Минамино (5, перекладина) – Томас (4, голкипер), Бертранд (6, голкипер)
Забитые пенальти: Милнер, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Жота - Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Ихеаначо
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