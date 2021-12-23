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Тухель высказался о выходе Челси в полуфинал Кубка английской лиги
Коуч остался доволен игрой молодых игроков
Фото: chelseafc.com
Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мыслями после победы над "Брентфордом" (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги.
"Я полностью доволен игрой. Мы были великолепны и добились отличного результата. Я рад за игроков, они продемонстрировали невероятную силу духа. Команда сыграла максимально дисциплинированно и структурировано, и в рамках этой структуры каждый игрок показал высокое исполнительское мастерство. Все справились со своими задачами превосходно.
Учитывая обстоятельства, проблемы с составом и общую ситуацию, это невероятный результат. В нашем составе были юные игроки, а также те, кто получает не так много практики, как Трево (Чалоба), Сауль и Росс (Баркли), но они вышли на поле и справились с серьезной проверкой.
Я рад за Кепу и впечатлен его игрой. Его уровень ни для кого не является сюрпризом, но я хотел бы отметить его настрой, характер и профессионализм, которые помогают ему проводить такие матчи. Он демонстрирует это ежедневно на тренировках, и поэтому получает время на поле и показывает такой уровень. Сегодня он стал одним из соавторов победы, особенно за счет сэйвов в первом тайме.
Мы знали, что можем произвести пять замен, выпустив важных игроков со свежими силами. Это было нам необходимо и помогло добиться результата. Я всецело поддерживаю идею с пятью заменами.
Мы сделали все для того, чтобы выйти в полуфинал. Мы заслужили этого, потому что с нетерпением ждали подобной возможности", – сказал Тухель.
Добавим, что в полуфинале Кубка английской лиги "Челси" встретится с "Тоттенхэмом".
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