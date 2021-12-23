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Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги

Англия
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Результаты жеребьевки

Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После завершения четвертьфинальных матчей состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги.

Таким образом, были определены следующие пары:

"Арсенал" - "Ливерпуль"

"Челси" - "Тоттенхэм"

Полуфиналы состоят из двух матчей, которые пройдут 4-5 и 11-12 января. Финальный поединок запланирован на 27 февраля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, последние четыре сезона трофей выигрывал "Манчестер Сити".

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В статье: Кубок английской лиги Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Арсенал Ливерпуль
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Источник:
efl.com

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