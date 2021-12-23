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Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги
Результаты жеребьевки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После завершения четвертьфинальных матчей состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги.
Таким образом, были определены следующие пары:
"Арсенал" - "Ливерпуль"
"Челси" - "Тоттенхэм"
Полуфиналы состоят из двух матчей, которые пройдут 4-5 и 11-12 января. Финальный поединок запланирован на 27 февраля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Напомним, последние четыре сезона трофей выигрывал "Манчестер Сити".
Your #CarabaoCup Semi-Final ties are confirmed!#EFL pic.twitter.com/2ykOI8rL4N— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 22, 2021
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