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В своем стиле. ВИДЕО, как Ливерпуль спасся на 90+5-й, а затем выиграл у Лестера по пенальти

Англия
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(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ливерпуль – Лестер, Кубок английской лиги, 22 декабря 2021

В своем стиле. ВИДЕО, как Ливерпуль спасся на 90+5-й, а затем выиграл у Лестера по пенальти

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча четвертьфинала Кубка английской лиги между Ливерпулем и Лестером. Джейми Варди ошеломил красных быстрым дублем, но Окслейд-Чемберлейн продемонстрировал, что сдаваться хозяева не будут. Однако еще до перерыва Лестер снова увеличил свое преимущество до двух голов – отличный дальний удар удался Мэддисону. Но у Ливерпуля еще был весь второй тайм впереди. Сначала Диогу Жота сократил отставание, а когда уже казалось, что поражения не избежать – на 90+5-й – Минамино забил третий мяч. Чтобы определить победителя, пришлось бить серию пенальти. И тут свое слово сказал резервный кипер Ливерпуля Кевин Келлехер, парировавший удары Томаса и Бертрана. Команда Клоппа вышла в полуфинал.

Кубок английской лиги. Четвертьфинал
"Ливерпуль" - "Лестер" 3:3 (по пен. 5:4)
Голы: Окслейд-Чемберлен 19, Жота 68, Минамино 90+3 – Варди 9, 13, Мэддисон 33

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В статье: Ливерпуль Джейми Варди Лестер Сити Такуми Минамино
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Комментарии (0)
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gabops
23.12.2021 в 10:49
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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