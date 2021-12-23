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В своем стиле. ВИДЕО, как Ливерпуль спасся на 90+5-й, а затем выиграл у Лестера по пенальти
Смотреть видео обзор матча Ливерпуль – Лестер, Кубок английской лиги, 22 декабря 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча четвертьфинала Кубка английской лиги между Ливерпулем и Лестером. Джейми Варди ошеломил красных быстрым дублем, но Окслейд-Чемберлейн продемонстрировал, что сдаваться хозяева не будут. Однако еще до перерыва Лестер снова увеличил свое преимущество до двух голов – отличный дальний удар удался Мэддисону. Но у Ливерпуля еще был весь второй тайм впереди. Сначала Диогу Жота сократил отставание, а когда уже казалось, что поражения не избежать – на 90+5-й – Минамино забил третий мяч. Чтобы определить победителя, пришлось бить серию пенальти. И тут свое слово сказал резервный кипер Ливерпуля Кевин Келлехер, парировавший удары Томаса и Бертрана. Команда Клоппа вышла в полуфинал.
Кубок английской лиги. Четвертьфинал
"Ливерпуль" - "Лестер" 3:3 (по пен. 5:4)
Голы: Окслейд-Чемберлен 19, Жота 68, Минамино 90+3 – Варди 9, 13, Мэддисон 33
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