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Перекладина помешала Ярмоленко стать героем. ВИДЕО, как Вест Хэм проиграл Тоттенхэму
Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм – Вест Хэм, Кубок английской лиги, 22 декабря 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм – Вест Гэм, которые встречались в четвертьфинале Кубка английской лиги. Молотобойцы обладали ощутимым преимуществом, но команду Конте неоднократно спасал Уго Льорис. В промежутке с 29 по 34-ю минуты команды забили три гола - преимущество оказалось на стороне шпор. Во втором тайме Вест Хэм шел вперед с надеждой отыграться. На последние десять минут Мойес выпустил Андрея Ярмоленко, и тот едва не сравнял счет. После его удара и рикошета от защитника мяч попал в каркас ворот. В итоге – 2:1 в пользу Тоттенхэма, который выходит в полуфинал турнира.
Кубок Английской лиги. Четвертьфинал
Тоттенхэм – Вест Хэм 2:1
Голы: Бергвайн 29, Моура 34 – Боуэн 32
????????????????????????????????????????: Spurs 2-1 West Ham pic.twitter.com/zFG588czfL— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 23, 2021
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