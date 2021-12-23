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Перекладина помешала Ярмоленко стать героем. ВИДЕО, как Вест Хэм проиграл Тоттенхэму

Англия
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Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм – Вест Хэм, Кубок английской лиги, 22 декабря 2021

Перекладина помешала Ярмоленко стать героем. ВИДЕО, как Вест Хэм проиграл Тоттенхэму

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм – Вест Гэм, которые встречались в четвертьфинале Кубка английской лиги. Молотобойцы обладали ощутимым преимуществом, но команду Конте неоднократно спасал Уго Льорис. В промежутке с 29 по 34-ю минуты команды забили три гола - преимущество оказалось на стороне шпор. Во втором тайме Вест Хэм шел вперед с надеждой отыграться. На последние десять минут Мойес выпустил Андрея Ярмоленко, и тот едва не сравнял счет. После его удара и рикошета от защитника мяч попал в каркас ворот. В итоге – 2:1 в пользу Тоттенхэма, который выходит в полуфинал турнира.

Кубок Английской лиги. Четвертьфинал
Тоттенхэм – Вест Хэм 2:1
Голы: Бергвайн 29, Моура 34 – Боуэн 32

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В статье: Андрей Ярмоленко Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (0)
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gabops
23.12.2021 в 10:48
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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