АПЛ проведет встречу с тренерами команд с целью изменение календаря

Английская Премьер-лига планирует провести две встречи, в ходе которой будут обсуждаться изменения календаря соревнований, а также благополучие футболистов.

Как сообщает Sky Sports, первую встречу представители лиги проведут с главными тренерами команд. На ней оценят возможное изменения календаря матчей. Наставники обеспокоены количеством игр, которые предстоит сыграть командам в рождественский период, поскольку многие футболисты выбывают из строя из-за коронавируса.

Кроме того, коучи могут попросить о возможности совершения пяти замен во время матча.

Вторая встреча состоится с капитанами клубов и опытными игроками. На ней обсудят здоровье футболистов. В частности, игроки недовольны тем, что с ними не проводили должных консультаций во время последней вспышки заболеваемости коронавирусом.