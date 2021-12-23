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АПЛ проведет встречу с тренерами команд с целью изменение календаря

Англия
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Кроме того, на заседании обсудят здоровье футболистов

АПЛ проведет встречу с тренерами команд с целью изменение календаря

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига планирует провести две встречи, в ходе которой будут обсуждаться изменения календаря соревнований, а также благополучие футболистов.

Как сообщает Sky Sports, первую встречу представители лиги проведут с главными тренерами команд. На ней оценят возможное изменения календаря матчей. Наставники обеспокоены количеством игр, которые предстоит сыграть командам в рождественский период, поскольку многие футболисты выбывают из строя из-за коронавируса.

Кроме того, коучи могут попросить о возможности совершения пяти замен во время матча.

Вторая встреча состоится с капитанами клубов и опытными игроками. На ней обсудят здоровье футболистов. В частности, игроки недовольны тем, что с ними не проводили должных консультаций во время последней вспышки заболеваемости коронавирусом.

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В статье: АПЛ
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Источник:
Sky Sports

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