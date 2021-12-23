COVID-19 не отпускает. АПЛ перенесла два матча Boxing Day

Английская Премьер-лига продолжает страдать из-за пандемии COVID-19. Таким образом лига приняла решение перенести два поединка Boxing Day из-за большого количества зараженных коронавирусом в командах чемпионата.

Речь идет о матчах "Вулверхэмптон" — "Уотфорд" и "Ливерпуль" — "Лидс", которые должны были состояться 26 декабря.

Руководство "Лидса" сообщило лиге, что команда не сможет приехать на матч из-за заболевших игроков. Сообщается что тренировочная база клуба закрыта.

"Уотфорд" также испытывает нехватку футболистов. Была отменена прошлая игра команды с "Кристал Пэлас". Ожидается, что клуб сможет провести матч с "Вест Хэмом" 28 декабря.