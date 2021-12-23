Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как в старые времена: ВИДЕО, как фанаты подрались с полицией перед матчем Тоттенхэм - Вест Хэм
Полиция одержала победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 22 декабря, состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом". Накануне лондонского дерби возле стадиона и в ряде других мест, в частности, возле метро, произошли столкновения между фанатами и полицией.
Сообщается, что у нескольких фанатов была заметна кровь на лице, один из болельщиков был найден без сознания. На помощь стражам порядка даже пришлось звать конных полицейских, которые с помощью силы смогли остановить беспорядки. Кто спровоцировал драки, неизвестно.
Добавим, что сам матч завершился победой "Тоттенхэма" со счетом 2:1, шпоры вышли в полуфинал, в котором сыграют с "Челси".
Популярное сейчас
- Сергей Ковалец возглавил аматорский клуб
- В своем стиле. ВИДЕО, как Ливерпуль спасся на 90+5-й, а затем выиграл у Лестера по пенальти
- Барса берёт Торреса, Бензема тащит Реал, Ярмолу ждут в Турции. Главные новости за 22 декабря
- Перекладина помешала Ярмоленко стать героем. ВИДЕО, как Вест Хэм проиграл Тоттенхэму
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
Новости по теме
- 02:55 Прогнозы на футбол Вест Хэм - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.12.2021
- 11:34 Прогнозы на футбол Тяжелое испытание для обоих. Вест Хэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.11.2021
- 10:26 Прогнозы на футбол Конте возвращается в АПЛ. Эвертон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.11.2021