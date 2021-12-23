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Как в старые времена: ВИДЕО, как фанаты подрались с полицией перед матчем Тоттенхэм - Вест Хэм

Англия
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Полиция одержала победу

Как в старые времена: ВИДЕО, как фанаты подрались с полицией перед матчем Тоттенхэм - Вест Хэм

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 22 декабря, состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом". Накануне лондонского дерби возле стадиона и в ряде других мест, в частности, возле метро, ​​произошли столкновения между фанатами и полицией.

Сообщается, что у нескольких фанатов была заметна кровь на лице, один из болельщиков был найден без сознания. На помощь стражам порядка даже пришлось звать конных полицейских, которые с помощью силы смогли остановить беспорядки. Кто спровоцировал драки, неизвестно.

Добавим, что сам матч завершился победой "Тоттенхэма" со счетом 2:1, шпоры вышли в полуфинал, в котором сыграют с "Челси".

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В статье: Фанаты Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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