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Гвардиола подтвердил, что Ферран Торрес близок к переходу в Барселону
Трансфер все же состоится
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что "Барселона" ведет переговоры по трансферу нападающего "горожан" Феррана Торреса.
"Мы не собираемся покупать нападающего в январе. Ферран Торрес и "Барселона"? Пока нет официальной информации. Я знаю, что ведутся переговоры и стороны близки к договоренности, это все. Когда клуб выступит с официальным объявлением, тогда все станет известно", — приводит Manchester Evening News слова Гвардиолы.
Ранее сообщалось, что Ферран Торрес перейдет в "Барселону" за 55 миллионов евро. 21-летний испанец выступает за "Манчестер Сити" с августа 2020 года, в сезоне-2021/22 он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.
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