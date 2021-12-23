Клопп: Мы должны сыграть 26 декабря и 28 декабря — это какая-то шутка!

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недовольство расписанием матчей команды в уходящем году.

"У меня нет никаких проблем именно с днём перед Рождеством, в этот день проходят интересные матчи, никто не говорит, что их нужно отменять. Проблема в том, что играть 26 декабря и 28 декабря абсолютно невозможно. Это какая-то шутка!

Нет никаких проблем в том, чтобы сыграть 26 декабря и 29 декабря, мы не просим о переносе игры на следующий год, мы просим, чтобы матчи прошли 26 декабря и 29 декабря. Я знаю, что в Англии так играли всегда, но посмотрите, сколько травм у всех за этот период! Мы хотим играть перед праздником, но два матча за два дня — это неправильно", — приводит слова Клоппа talkSPORT.