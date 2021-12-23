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Гвардиола: Мы не будем подписывать нападающего в январе
У Хосепа есть свой план
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует покупать нового форварда в зимнее трансферное окно.
Сообщалось, что игроком "горожан" в январе может стать форвард "Фиорентины" Душан Влахович.
"Мы не будем подписывать нападающего в январе. Таков наш план", — заявил Гвардиола на пресс-конференции.
Сегодня, 23 декабря, тренер также сообщил, что этой зимой команду, возможно, покинет нападающий Ферран Торрес.
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