Гвардиола: Мы не будем подписывать нападающего в январе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует покупать нового форварда в зимнее трансферное окно.

Сообщалось, что игроком "горожан" в январе может стать форвард "Фиорентины" Душан Влахович.

"Мы не будем подписывать нападающего в январе. Таков наш план", — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Сегодня, 23 декабря, тренер также сообщил, что этой зимой команду, возможно, покинет нападающий Ферран Торрес.