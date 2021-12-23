Спортивный директор МЮ о Сульшере: Он перезапустил клубную культуру. Сейчас мы лучше чем в 2018-м

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто прокомментировал увольнение Оле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера в ноябре. "Матч против "Уотфорда" ясно дал понять, что перемены необходимы", – приводит его слова The Mirror.

"После многообещающего начала сезона все пошло не по плану. Мы чувствовали, что Оле заслужил право попробовать изменить ситуацию. Но после паузы на матчи сборных мы не увидели нужной реакции, а матч против "Уотфорда" ясно дал понять, что перемены необходимы.

Мы все разочарованы расставанием с Оле, но он заслуживает, чтобы его работу оценивали по трехлетнему отрезку, а не по нескольким последним неделям. При нем команда впервые со времен Фергюсона заняла место в тройке дважды подряд и была близка к победе в Лиге Европы.

Он перестроил состав, перезапустил клубную культуру, и мы сейчас в лучшем положении, чем на момент его назначения в 2018-м", – сказал Мерто, выступая на встрече с фанатами.