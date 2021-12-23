Клопп и Конте считаю, что полуфинал Кубка лиги должен проводиться одним матчем

Главные тренеры "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Юрген Клопп и Антонио Конте считают, что полуфиналы Кубка английской лиги должны проходить в формате одного матча. "Эти слова никогда не доходят туда, куда должны", – заявил итальянец.

"Думаю, было бы намного лучше, если бы проводилась одна игра, но то, что я говорю, не слишком важно, очевидно.

Если будет две игры, мы проведем две игры. Но было бы полезно, если б проводился только один матч.

Жеребьевка свела нас с «Арсеналом», меня это устраивает. Мы сыграем с ними и узнаем, кто сильнее", – сказал Клопп.

Конте занял схожую позицию:

"Если бы то, что я говорю, помогало, я бы говорил чаще. Но этими словами я только создаю заголовки. Они никогда не доходят туда, куда должны.

Может быть, лучше было бы провести одну игру, а не две, особенно в нынешней ситуации, но мы должны уважать правила", – сказал Конте.

В полуфинале этого турнира "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом", а "Тоттенхэм" встретится с "Челси".